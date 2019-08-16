ملك المغرب يهنّئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته، التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقّى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا من الملك محمد السادس، هنّأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وعبّر ولي العهد، عن شكره وتقديره لملك المغرب على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا الله -عز وجل- أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.