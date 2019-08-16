تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.
وبادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته، التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
كما تلقّى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا من الملك محمد السادس، هنّأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.
وعبّر ولي العهد، عن شكره وتقديره لملك المغرب على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا الله -عز وجل- أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك المغرب يهنّئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.