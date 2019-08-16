«الصحة»: 5 إجراءات منعت ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن سبب عدم ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الفيروس ساهمت في عدم تسجيل أي حالة خلال موسم حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة -وفقا لوكالة الانباء السعودية (واس)- أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة، تم اتخاذ عدة إجراءات منها، أولًا: الحد من وجود الإبل في مناطق الحج لأي غرض كان، وثانيًّا: تخصيص مسالخ محددة للإبل، وثالثًا: الاستعاضة عن الإبل في النسك والأضحية في مناطق الحج بالأصناف الأخرى من الماشية بعد صدور فتوى بذلك.

ورابعًا: إجراء عمليات تدريب مكثف في المنشآت الصحية في مناطق الحج على رصد وعزل الأمراض التنفسية الشبيهة بكورونا، وخامسًا: الاستعداد الجيد؛ لنقل الحالات عند تسجيلها إلى خارج مناطق الحج حال اكتشافها، مع أنها لم تسجل أي حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى المختبرات الموسمية لتشخيص كورونا بتقنية البلمرة الجزئية في المشاعر المقدسة التي تقوم بجهودها بشأن ذلك، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي حالة كورونا بين الحجاج أثناء وبعد الحج على الإطلاق.

وكانت الصحة قد أعلنت نجاح خطط الحج الصحية لعام 1440هـ، وخلوه من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة.