بالصور.. أمير جازان يوجّه بمتابعة مطالب أهالي فيفاء ويشيد بزراعة أشجار البن

وجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بمتابعة مطالب مشايخ قبائل محافظة فيفاء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيدًا بأهمية زراعة اشجار البن لتطوير المناطق الجبلية.

جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة جازان إلى محافظة فيفاء، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة.

والتقى أمير جازان خلال الزيارة، بعدد من مشايخ وعرائف قبائل فيفاء، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير أبرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها بالمناطق الجبلية.

ووجّه الأمير محمد بن ناصر بمتابعة مطالب مشايخ فيفاء، والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مثمّنًا دور المواطنين في التعاون مع كافة الإدارات لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع.

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كما قام أمير منطقة جازان بجولة ميدانية وقف خلالها على عدد من المشروعات البلدية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة فيفاء، واستمع إلى شرح مفصل عن تلك المشاريع من محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، ومن مسؤولي الجهات المعنية، وذلك بما يعود على المواطنين والأهالي بالنفع والفائدة تنمويًّا.

ونوه الأمير محمد بن ناصر، في ختام زيارته، بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية والتي تأتي -بفضل الله تعالى- ثم بدعم القيادة الرشيدة، مشيدًا بأهمية زراعة أشجار ‎البن بجبال ‎فيفاء وعددًا من الفواكه والتي تعمل على تطور وتنمية ‎المناطق الجبلية.

حضر الزيارة محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، والمستشار بوزارة العدل رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري وشيخ شمل فيفاء علي بن حسن الفيفي وعدد من المسؤولين من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.