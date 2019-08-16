4 خدمات طبية تنتقل للقطاع الخاص

تعتزم وزارة الصحة إسناد تقديم 4 خدمات رعاية طبية للقطاع الخاص، وهي: «خدمات التنويم في الرعاية المديدة طويلة الأجل، والرعاية التلطيفية، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، وخدمات دور إيواء لناقهي الصحة النفسية».

وذكرت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير خدمات الرعاية الممتدة، وهي التأهيل الطبي والرعاية المديدة، ومراكز الإيواء للمرضى النفسيين والرعاية الصحية المنزلية عن طريق شراء الخدمات من القطاع الخاص المتوفر حاليا، وتحفيز سوق العمل للتوسع في هذه الخدمات لتغطية الاحتياج في المملكة.

البحث عن شركاء

أوضحت الوثيقة أن «فريق العمل يبحث التوسع في خدمات الرعاية الممتدة عبر شركاء قادرين وذوي سمعة جيدة لبدء تنفيذ المبادرة وتشغيلها لإدارة شراء الخدمات الصحية للرعاية الممتدة في القطاع: الوسطى، والشمالي، والشرقي، والغربي، والجنوبي، لشراء الخدمات الأربع».

مهام مشتري الخدمة الصحية

حددت الوثيقة مهام من يتولى شراء الخدمات الصحية اتباعها، وهي اعتماد الشراء من المنشآت الصحية في القطاع الخاص حسب المعايير المعتمدة، وتطبيق المعايير المعتمدة مثل قبول الحالات ومدة العلاج وخروج الحالات، وتجهيز ورفع تقارير بالخدمات اللوجستية «الفواتير، والمستخلصات، وقائمة المنومين، وعدد الأسرة، وغيرها»، والمؤشرات المعتمدة إلى وزارة الصحة بشكل دوري.

ووضعت آلية للتنفيذ، وتشمل توفير لوحة بالمؤشرات والخدمات الصحية المقدمة بين مدير الشبكة ومقدم الخدمة لتمكن فريق العمل بالوزارة من متابعة التنفيذ، وتقديم الخدمات اللوجستية للعملاء المستفيدين من الخدمات الصحية، مثل هاتف مجاني للرد على الاستفسارات، وربط أنظمة تقنية المعلومات المستخدمة مع نظيرتها في وزارة الصحة، واستخدام الترميز المعتمد لمثل هذه الحالات في شراء الخدمات الصحية لدى وزارة الصحة، وتقديم تصور عن أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، ومواءمة العمل مع إدارة شراء الخدمات في وزارة الصحة، وضمان تقديم الخدمات الطبية في الرعاية الممتدة حسب المعايير الآتية:

* الخدمات الـ4 ومهام مقدم الخدمة الصحية

1- التأهيل الطبي الحاد «تنويم»:

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تأمين الكوادر الطبية في تخصصات التأهيل الطبي للوصول إلى المخرجات المأمولة حسب معيار FIM، وتقديم خدمات التأهيل الطبي للعدد المحدد من الأسرة، وللمرضى المنومين في مجالات الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، العلاج بالترفيه، العلاج بالعمل، العلاج بالفن، الرعاية الاجتماعية، التمريض التأهيلي، تقنيات التأهيل، الأطراف الاصطناعية، التغذية، التثقيف الصحي، والصحة النفسية، وتقديم الخدمات من أدوية، وأدوات، وأجهزة محل المنافسة، ضمن مستشفيات ذات سعة سريرية لا تقل عن 50 سريرا، إضافة لخدمات العيادات الخارجية، وفى حالة احتياج أحد المرضى لخدمات لا تتوافر بالمستشفى تقوم الإدارة بإحالة المريض إلى الجهات المعنية.

2- رعاية سريرية لمرضى الإقامة الطويلة «تنويم» والرعاية التلطيفية:

تأمين الكوادر الطبية للوصول إلى المخرجات حسب مؤشر القرح السريرية والجلطات الوريدية والتهاب المسالك البولية والمؤشرات الأخرى، وتقديم الرعاية المديدة للعدد المحدد من الأسرة وتشمل: الرعاية الطبية، والتمريضية، والتنفسية، والتأهيل الطبي، التغذية العلاجية، الخدمات النفسية والاجتماعية، العناية التلطيفية، العناية المتوسطة، والمتطلبات لتقديم الخدمات من أدوية، أدوات، وأجهزة محل المنافسة، ضمن مستشفيات ذات سعة سريرية لا تقل عن 50 سريرا.

وفى حالة احتياج أحد المنومين لخدمات لا تتوافر بالمستشفى تقوم الإدارة بإحالة المريض إلى الجهات المعنية.

3- الرعاية الصحية المنزلية:

تأمين الكوادر الطبية للوصول إلى المخرجات المأمولة حسب مؤشر القرح السريرية والجلطات الوريدية والتهاب المسالك البولية المحددة والمؤشرات الأخرى المذكورة في مواصفات المنافسة، وتقديم احتياجات المرضى حسب الخطة العلاجية والتقييم الطبي لوضع المريض الصحي، والقيام بزيارات دورية له في منزلة لضمان سلامته وتحسن حالته الصحية مع تقديم الأدوية اللازمة والمستهلكات والمستلزمات الطبية الضرورية لخدمة هؤلاء المرضى.

4- الخدمات العلاجية الصحية والطبية والنفسية والتمريضية للمرضى النفسيين المزمنين من خلال دور إيواء:

تأمين الكوادر، ويقوم منسوبو دار إيواء لناقهي الأمراض النفسية على تقديم الخدمات للمرضى النفسيين، في حالة احتياج المريض إلى أي أجراء طبي غير متوافر بالدار ولا يتضمنه نطاق العمل، أو كان لديه موعد في مستشفى آخر يقوم الطرف الثاني بنقل المريض وإعادته مرة أخرى بسيارة الإسعاف الخاصة به.