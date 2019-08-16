158 ألفا استفادوا من قطار الحرمين هذا الموسم

وأوضح المدير العام للتشغيل والصيانة بقطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي، أن «جدول الرحلات الذي أعد خصيصا لموسم حج 1440 شمل 192 رحلة، والعمليات التشغيلية خصصت قطارات مزدوجة خلال التشغيل في موسم الحج لاستيعاب الطلب المتزايد على هذه الخدمة النوعيّة بحيث يتم ربط قطارين بالرحلة الواحدة، وتبلغ سعة كل قطار 417 مقعدا ليصبح إجمالي عدد المقاعد 834 مقعدا في الرحلة الواحدة بما يتجاوز سعة 20 حافلة كبيرة، بمعنى أنه من خلال كل رحلة بالقطار تتم إزاحة 20 حافلة من الطرق بما يرفع مستوى سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار».
وأضاف أن عدد المسافرين الذين استفادوا من خدمات النقل بالقطار خلال هذا الموسم وفي الاتجاهين تجاوزت 158 ألفا أثناء الموسم بين جميع المحطات، ومعها تمكن قطار الحرمين من نقل أكثر من 50 ألف حاج من مختلف دول العالم، إلى جانب استيعاب الطلب المتنامي على نقل المسافرين لقضاء إجازة عيد الأضحى بين مكة وجدة والمدينة خلال الموسم.
وبيّن الحربي أن الخطط التشغيلية لموسم الحج القادم 1441 ستتضاعف مع تدشين المحطة الخامسة لقطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث سيتمكن الحجاج القادمون إلى جدة عبر الرحلات الداخلية والدولية من الانتقال فورا إلى مكة المكرمة من خلال المحطة الجديدة.
وأفاد بأن المحطة تمتاز باتصالها بالمطار تسهيلا لخدمة الحجاج وزوار الحرمين وتيسير استقبال القادمين منهم جوا والمغادرين، كما تضم المحطة 6 مسارات للقطار وتستوعب المحطة وصول أكثر من 1000 مسافر في الساعة، كما تستوعب أكثر من 1000 مغادر من المحطة خلال الساعة الواحدة.
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