برنامج ترفيهي لأيتام جدة

كان في استقبال الزوار وكيل مدير الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية في جدة سامي بن عبدالرحيم ساعاتي، وتفاعل الحضور مع مشروع أسرار وعجائب المخلوقات البحرية وعروض الدلافين، واستمتعوا بمشاهدة المتحف المائي، واطلعوا على الكائنات البحرية الموزعة في المنتجع، كما شاهدوا قسم أسماك القرش، وخاضوا مجموعة من المغامرات المثيرة التي جمعت بين التشويق والإثارة في جوٍّ من المرح والفرحة.
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