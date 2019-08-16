برنامج ترفيهي لأيتام جدة

تعرف 100 من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام على أسرار وعجائب المخلوقات البحرية على شاطئ البحر الأحمر بجدة، عبر برنامج ترفيهي نظمته أرامكو السعودية بجدة أمس، بالتعاون مع مركزي التأهيل الشامل للذكور والإناث بجدة في منتجع فقيه أكواريوم على كورنيش جدة. كان في استقبال الزوار وكيل مدير الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية في جدة سامي بن عبدالرحيم ساعاتي، وتفاعل الحضور مع مشروع أسرار وعجائب المخلوقات البحرية وعروض الدلافين، واستمتعوا بمشاهدة المتحف المائي، واطلعوا على الكائنات البحرية الموزعة في المنتجع، كما شاهدوا قسم أسماك القرش، وخاضوا مجموعة من المغامرات المثيرة التي جمعت بين التشويق والإثارة في جوٍّ من المرح والفرحة.



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