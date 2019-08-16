ضيوف خادم الحرمين: الخدمات والرعاية الكاملة التي سخرت لنا تفوق الوصف

أزجى المستفيدون من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عظيم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هذه المكرمة الغالية، واختيارهم ضمن المدعوين من خلال البرنامج لأداء فريضة حج هذا العام 1440، حيث خيمت مشاعر الغبطة والسرور والحمد والشكر للمولى -عز وجل- على أفئدة الضيوف الذين وصلوا المدينة المنورة بعد أن منّ الله تعالى عليهم بإتمام مناسك حجهم بكل يسر وأمان واطمئنان.

خدمات جليلة

عبر الضيوف عن سعادتهم وفرحتهم الكبيرة لتمكنهم من أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما- وسط خدمات جليلة وعظيمة لا توصف وفرتها المملكة لملايين الحجاج دون ملل أو تعب، مقدمين جزيل شكرهم لجميع المسؤولين على هذه الخدمات والتسهيلات الكبيرة.

وقدم مدير مؤسسات أزهر التعليمية التابعة لإدارات الفتوى شيخ القراء وعضو تدقيق المصاحف بجمهورية لبنان الدكتور محمد علي الغزاوي، جزيل الشكر والامتنان لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، على العناية والرعاية اللتين حظي بهما حجاج بيت الله الحرام، وما يقدمانه من خدمات كبيرة للمسلمين كافة في شتى المجالات، خاصة في مجال أداء فريضة الحج.

وفادة عظيمة

قال الغزاوي يكفينا أن نكون في مملكة الخير ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي شاء الله تعالى لرجل المكارم الملك سلمان بن عبدالعزيز أن ينال من شرف خدمة الحرمين الشريفين أن يستقبل زوار الحرمين، فنالنا من هذا الشرف بأن كنا بعض هذه الوفادة العظيمة فاستجبنا لنداء الله واستجبنا لدعوة خادم الحرمين، فكانت السعادة طبعا لا يمكن وصفها لأنك عندما ترى بيت الله الحرام إنك في أقدس مكان على الأرض، وعندما نزور مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نزور مدينة الخير طيبة الطيبة.

مكرمة عظيمة

عبّر رئيس المجلس الإسلامي في جنوب تايلاند الدكتور أحمد إحسان، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على المكرمة العظيمة والضيافة والاستقبال الحار، من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، واستمرار هذا البرنامج على نفقته وما يوفره هذا البرنامج من خدمات وتسهيلات تفوق الوصف، مشيدا بالمشاريع العملاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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برنامج مبارك

قال المحاضر بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالجامعة السيرلانكية الدكتور محمد سليم سلطان، سجدت لله شكرا وتعظيما على هذه النعمة الكبيرة بأن مكنني من أداء فريضة حج هذا العام، ثم الشكر الجزيل والتقدير العالي لخادم الحرمين الشريفين، على هذه المكرمة من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، هذا البرنامج المبارك الذي كان الملك سلمان قدوة لنا في كيفية العطاء للمسلمين أجمع، في أصقاع العالم دون مقابل «نعم نعم أنت قدوتنا يا خادم الحرمين الشريفين».

حفاوة وتقدير

رفع مدرس القرآن الكريم واللغة العربية بالهند محمد وسيق، معاني الشكر لله تعالى أن حقق حلمه بأن يؤدي مناسك الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين، معربا عن تقديره الجم لكل ما وجده من حفاوة وتقدير منذ انطلاقه من مطار الهند وحتى هذه اللحظة.

حسن التنظيم

أوضح نائب رئيس لجنة العلماء بقردستان نياز علي بوف، أن المسؤولين القائمين على برنامج استضافة ضيوف خادم الحرمين لحج هذا العام قاموا بجهود كبيرة في تسهيل الحجوزات والاستقبال الحافل، مثنيا على حسن التنظيم الذي شهده خلال مراحل التصعيد في المشاعر المقدسة في الحج، مشيدا بالخدمات التي وفرتها حكومة المملكة التي تفوق حقيقة كل الوصف.