وصول المقررات لمدارس جازان

تفقد مدير تعليم جازان المكلف ياسر الدويري أمس، المستودعات المركزية التابعة لإدارة التعليم. وشملت الجولة مرافق المستودعات، والاستماع إلى شرح عن المحتويات الممثلة بالأثاث المدرسي، والمكيفات، والمقررات الدراسية، واستعراض نقلها للمدارس، والتجهيزات الخاصة بمدارس الطفولة المبكرة، والتعليم العام، ومدارس الحد الجنوبي. وقال مدير تعليم جازان المكلف ياسر دويري أن «الزيارة تهدف للاطمئنان على سير العمل، ووصول المقررات، وخطط الترحيل لمكاتب التعليم، والعمل على تجاوز الصعوبات، لضمان البداية القوية والناجحة للعام الدراسي المقبل»، مشيدا بعمل القائمين بالمستودعات، والوصول إلى المراحل الأخيرة، حسب خطط الاستعداد التي اعتمدتها الإدارة.



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