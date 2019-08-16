الدخول للمسجد الحرام
أوضح الاستطلاع أن «أعلى نسبة لدخول الحجاج المسجد الحرام بعد صلاة العصر، هي 36.8%، بينما يفضل 22.5% الدخول بعد منتصف الليل، فيما فضل 13.4% دخول المسجد الحرام بعد الظهر، وكانت نسبة الحجاج الذين يدخلون المسجد الحرام بعد صلاة الفجر 12.5%، بينما فضل 10.7% الدخول بعد المغرب، وكان الحجاج الراغبون في الدخول بعد العشاء 4.1%».
السعي
أبان الاستطلاع أن «الحجاج الذين أدوا سعيهم في الدور الأرضي للمسعى كانوا الأعلى منذ بداية شهر ذي الحجة، حيث بلغوا 57.3%، وكانت نسبة الذين أدوا سعيهم في الدور الأول من الحرم 22.5%، فيما قام 15.2% بالسعي في البدروم، وشهد الدور الثاني الموازي لصحن المطاف سعي 3% من الحجاج، بينما في الميزانين نسبة 1%، وكان سطح المسعي قد سجل تفضيل 1% من الحجاج».
الخروج من الحرم
ذكر الاستطلاع أن «67% من الحجاج يفضلون الخروج من الحرم بعد صلاة العشاء، بينما حلت الرغبة بالخروج بعد منتصف الليل من الحرم بالمرتبة الثانية بنسبة 14.3%، وكانت نسبة الراغبين في الخروج بعد الفجر 6.6%، ونسبة الراغين في الخروج بعد المغرب 6%، بينما كانت نسبة الحجاج الراغبين في الخروج بعد العصر 5%، بينما كانت أقل نسبة سجلت بعد الظهر وهي 1 %».
استطلاع حول طواف الحجاج
- 73.2 % في الصحن
- 12.7 % في الدور الأرضي
- 11.1 % في الدور الأول
- 2 % في الميزانين
- 1 % في سطح الحرم
كانت هذه تفاصيل خبر %73 من الطائفين يفضلون صحن المطاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.