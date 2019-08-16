%73 من الطائفين يفضلون صحن المطاف

كشف استطلاع أجرته رئاسة شؤون الحرمين خلال موسم حج هذا العام أن 73.2% من الحجاج قاموا بأداء الطواف في الصحن، بينما كانت نسبة الذين طافوا في الدور الأرضي 12.7%، أما في الدور الأول فكان الحجاج الذين قاموا بالطواف فيه 11.1%، وفي الميزانين 2%، وكانت أقل نسبة سجلت في سطح الحرم، حيث بلغت نسبة من طاف فيه 1%.

الدخول للمسجد الحرام

أوضح الاستطلاع أن «أعلى نسبة لدخول الحجاج المسجد الحرام بعد صلاة العصر، هي 36.8%، بينما يفضل 22.5% الدخول بعد منتصف الليل، فيما فضل 13.4% دخول المسجد الحرام بعد الظهر، وكانت نسبة الحجاج الذين يدخلون المسجد الحرام بعد صلاة الفجر 12.5%، بينما فضل 10.7% الدخول بعد المغرب، وكان الحجاج الراغبون في الدخول بعد العشاء 4.1%».

السعي

أبان الاستطلاع أن «الحجاج الذين أدوا سعيهم في الدور الأرضي للمسعى كانوا الأعلى منذ بداية شهر ذي الحجة، حيث بلغوا 57.3%، وكانت نسبة الذين أدوا سعيهم في الدور الأول من الحرم 22.5%، فيما قام 15.2% بالسعي في البدروم، وشهد الدور الثاني الموازي لصحن المطاف سعي 3% من الحجاج، بينما في الميزانين نسبة 1%، وكان سطح المسعي قد سجل تفضيل 1% من الحجاج».

الخروج من الحرم

ذكر الاستطلاع أن «67% من الحجاج يفضلون الخروج من الحرم بعد صلاة العشاء، بينما حلت الرغبة بالخروج بعد منتصف الليل من الحرم بالمرتبة الثانية بنسبة 14.3%، وكانت نسبة الراغبين في الخروج بعد الفجر 6.6%، ونسبة الراغين في الخروج بعد المغرب 6%، بينما كانت نسبة الحجاج الراغبين في الخروج بعد العصر 5%، بينما كانت أقل نسبة سجلت بعد الظهر وهي 1 %».

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استطلاع حول طواف الحجاج

- 73.2 % في الصحن

- 12.7 % في الدور الأرضي

- 11.1 % في الدور الأول

- 2 % في الميزانين

- 1 % في سطح الحرم