مواساة ذوي المسعفين المتوفين بتبوك

واسى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ذوي المسعفين عبدالله العمري وأحمد القرني، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير على طريق تبوك ضباء أثناء توجههما لمقر عملهما بمركز إسعاف ضباء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أثناء زيارة منسوبي الهيئة بالمنطقة لذوي الفقيدين ـ معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيدين، وأسرتيهما في وفاة الزميلين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

من جهتهم أعرب ذوو الفقيدين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.