ورشة متنقلة لصيانة وسائل نقل الحجاج

تواصل الورشة المتنقلة بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، والتي وفرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفيذ أعمالها في المرحلة الثانية والأخيرة بتقديم الدعم والصيانة لوسائل نقل ضيوف الرحمن المغادرة للمنفذ، ضمن منظومة متكاملة سخرتها حكومة المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين القادمين والمغادرين، انطلاقا من واجباتها الدينية والوطنية ومكانتها الإقليمية والدولية.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني ‏والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، أن «الورشة المتنقلة تعمل بمشاركة نخبة من المدربين يمثلون مختلف التخصصات المهنية، مقدمين أعمال الصيانة الفورية وإصلاح أعطال الوسائط والحافلات التي تقل ضيوف الرحمن في رحلة إيابهم لديارهم، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، إضافة لقيامها بالمساهمة والمساندة لكافة أعمال الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج بالمنفذ».

ولفت إلى أن الورشة ومنذ 13 عاما تؤدي مهامها وأدوارها المنوطة بها في موسمي الحج والعمرة بحالة عمار وفق توجيهات محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.