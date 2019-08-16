أمطار جازان تسبب انقطاعات في الكهرباء والطرق

فيما شهدت المرتفعات الجبلية بمحافظات الداير، وفيفاء، وهروب، والعيدابي شرق منطقة جازان، الأيام الماضية أمطارا غزيرة، وجريانا لأودية جورا، وضمد، ودفا، تسببت الأمطار في قطع الطرق، وحدوث الانهيارات الصخرية، واحتجاز المركبات، وانقطاعات في الكهرباء.

استنفار بلدي

استنفرت بلديات جازان جهودها، في مواجهة الحالات المطرية التي تشهدها المنطقة، والمرتفعات الجبلية لليوم الخامس على التوالي، وسخرت إمكانياتها في فتح الطرق المتضررة، وتطبيق خطط الطوارئ والكوارث.

ففي محافظة الداير، واصلت البلدية أعمالها في فتح الطرق، وتنظيفها من الأتربة والحجارة، وفي العيدابي عملت البلدية على صيانة الطرق المؤدية لمنازل المواطنين بمركز بلغازي، وإزالة العوائق، ومباشرة إزاحة تجمعات المياه، وصيانة الكهرباء باستخدام المعدات.

تسهيل الحركة

أوضح مدير إدارة الحركة والصيانة ببلدية الداير سالم يحي المالكي، أنه «على الرغم من كثرة الانهيارات، وتساقط الصخور، إلا أن البلدية نجحت في فتح الطرق المتضررة، وتسهيل حركة مرور المركبات لسكان القرى الجبلية»، مشيرا إلى فتح وتمهيد طرق جبلية، خاشر وحراز، ووادي الجنية، وعقبة الغادي.

وأضاف أن «البلدية تتلقى البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم 940، حيث يتم التعامل معها على الفور، وتطبيق خطة الطوارئ البلدية المعتمدة».

تحذيرات المدني

دفعت الأجواء الجميلة التي تشهدها محافظات القطاع الجبلي هذه الأيام المواطنين الخروج إلى المتنزهات، والمطلات المنتشرة، للاستمتاع بجمال الطبيعة، والأجواء الماطرة، في وقت واصلت فرق الدفاع المدني تحذيراتها للمواطنين بعدم الخروج للأودية، لخطورتها، والابتعاد عن مجاري السيول، وأخذ الحيطة والحذر عند سلوك الطرق الجبلية، وذلك لتجنب الانهيارات الصخرية أثناء هطول الأمطار.

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وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، المصحوبة بنشاط كثيف للرياح السطحية.

أبرز تداعيات الأمطار:

انهيارات صخرية

جريان السيول والأودية

إغلاق الطرق بالقطاع الجبلي

احتجاز المركبات

استنفار البلديات