وصول 6500 حاج من ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

اكتمل أمس وصول 6500 حاج وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج إلى المدينة المنورة.

وحطت ركاب الضيوف في مقرات السكن في المدينة المنورة، بعد أن منّ الله عليهم، وأتموا الركن الخامس بِكُل يسر وسهولة، وسط خدمات متكاملة قدمتها الشؤون الإسلامية بمتابعة من المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وحظيت وفود الحجاج باستقبال حافل من رؤساء اللجان والأعضاء العاملين في الأمانة العامة للبرنامج، فرحًا بسلامة وصولهم إلى أرض طيبة التي طالما اشتاقوا لها.

وستستغرق زيارة الضيوف للمدينة يومين، تتخللهما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة بعض المساجد والأماكن الأثرية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في طيبة الطيبة، كما أعدت الوزارة برنامجاً ثقافياً وعلمياً للمستضافين طيلة بقائهم بالمدينة المنورة.

وسأل الحجاج الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خير الجزاء على أن مكنهم من أداء فريضة الحج، وأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، متمنين أن يتقبل الله منهم حجهم وصالح أعمالهم، ومُعربين عن سرورهم بما وجدوه منذ وصولهم من كرم وخدمات راقية وما شاهدوه من حفاوة عالية.