محمد بن ناصر للمسؤولين: فيفاء جاذبة سياحيا ونفذوا المشاريع

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، المسؤولين في محافظة فيفاء بسرعة تنفيذ المشاريع الخدمية، ومتابعتها وإنجازها بجودة عالية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مثمنا دور المواطنين في التعاون مع كافة الإدارات في المحافظة لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع، مؤكدا أن محافظة فيفاء من أهم المحافظات الجاذبة سياحيا، لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمحافظة فيفاء وجبالها، مساء أمس، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة.

والتقى أمير جازان خلال الزيارة عددا من المواطنين مشايخ وعرائف قبائل فيفاء، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وأكد على توفير أبرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها بالمناطق الجبلية،

كما قام بجولة ميدانية وقف خلالها على عدد من المشروعات البلدية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة فيفاء، واستمع إلى شرح مفصل عن تلك المشاريع من محافظ فيفاء، ومن مسؤولي الجهات المعنية، وذلك بما يعود على المواطنين والأهالي بالنفع والفائدة تنمويا.

ونوه أمير المنطقة -في ختام زيارته- بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية، والتي تأتي بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة.

حضر الزيارة محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، والمستشار بوزارة العدل رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري، وشيخ شمل فيفاء علي بن حسن الفيفي، وعدد من المسؤولين من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.