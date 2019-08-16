جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمحافظة فيفاء وجبالها، مساء أمس، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة.
والتقى أمير جازان خلال الزيارة عددا من المواطنين مشايخ وعرائف قبائل فيفاء، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وأكد على توفير أبرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها بالمناطق الجبلية،
كما قام بجولة ميدانية وقف خلالها على عدد من المشروعات البلدية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة فيفاء، واستمع إلى شرح مفصل عن تلك المشاريع من محافظ فيفاء، ومن مسؤولي الجهات المعنية، وذلك بما يعود على المواطنين والأهالي بالنفع والفائدة تنمويا.
ونوه أمير المنطقة -في ختام زيارته- بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية، والتي تأتي بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة.
حضر الزيارة محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، والمستشار بوزارة العدل رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري، وشيخ شمل فيفاء علي بن حسن الفيفي، وعدد من المسؤولين من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن ناصر للمسؤولين: فيفاء جاذبة سياحيا ونفذوا المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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