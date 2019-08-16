اخبار السعوديه

وزارة الإعلام تكرم الإدارة العامة للمرور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
كرم وزير الإعلام تركي الشبانة، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، تقديرا لجهود الإدارة العامة للمرور في تسهيل تنقل ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440.

وتسلم مدير الإدارة العامة للمرور بجدة قائد مرور مزدلفة العميد سليمان بن معيوض الجميعي، درع التكريم نيابة عن مدير الإدارة العامة للمرور من وزير الإعلام خلال الحفل الختامي لأعمال موسم حج 1440، الذي أقامته وزارة الإعلام على شرف ضيوفها من الإعلاميين الذين يمثلون وسائل إعلام عربية وإسلامية وعالمية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الإعلام تكرم الإدارة العامة للمرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا