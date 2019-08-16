مراكز المراقبة الصحية تستعد لاستقبال الحجاج المغادرين

وتعمل مراكز المراقبة الصحية في كل من المطار والميناء بمتابعة من قيادات صحة جدة للمرحلة الثانية، من خلال تطبيق كافة الاشتراطات الصحية الدولية على الحجاج، ومناظرة القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي، وتقديم الدور العلاجي والإسعافي عبر 5 مراكز صحية تعمل على مدار 24 ساعة.
ووفرت مراكز المراقبة الصحية 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز، وطاقما طبيا متكاملا من أطباء أخصائيين واستشاريين في طب الطوارئ، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى المنومين الذين لديهم رحلات سفر لحين استكمال إجراءات سفرهم داخل المطار والميناء.
واستقبلت مراكز المراقبة ما يقارب 5 آلاف حالة تم تقديم الخدمات الطبية لهم، وتم تحويل 75 منها إلى داخل مستشفيات صحة جدة منذ بداية موسم الحج وحتى الآن.
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