مدينة الحجاج بتبوك تودع الحجاج بالمصاحف

رفع عدد من ضيوف الرحمن المغادرين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار التابع لمنطقة تبوك، شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية ، وجميع العاملين لخدمة الحجاج، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، على توفير كافة الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين أن الخدمات الجليلة التي حفتهم بها المملكة خلال أدائهم مناسك الحج أسهمت في تيسير أدائهم الركن الخامس من هذا الدين العظيم بكل أمن وأمان وبشكل متميز، سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة قيادة وحكومة وشعبا.

وتابع أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، توديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين عن طريق مدينة الحجاج، ووجه ببذل مزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم الخدمات بالشكل المثالي من قبل جميع الإدارات الحكومية المشاركة بمدينة الحجاج، والقيام بدورهم على أكمل وجه، امتدادا لما تحقق من نجاح منذ قدومهم إلى أرض المملكة مرورا بتفويجهم، وانتهاء بتيسير مناسك حجهم بتضافر جميع الجهات الحكومية.

وتسلم كل حاج وحاجة بعد إنهاء إجراءات مغادرتهم أول من أمس لأوطانهم هدية خادم الحرمين الشريفين، المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، معربين في حديث لوكالة الأنباء السعودية عن عميق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على هذه الهدية الغالية، مؤكدين امتنانهم لكل ما يقدم لهم وعلى هذا الإهداء غير المستغرب والكرم المتواصل.