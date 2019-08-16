حج / المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج



الرياض 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440 ه .

و نوه معاليه في تصريح له باهتمام وحرص القيادة الرشيدة - رعاها الله - بضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم, ليأدوا مناسكهم بكل يسر وراحة, مؤكدًا أن منظومة التطوير في خدمات الحج تجسد اهتمام الدولة وقادتها وأولويتها استشعاراً بشرف الخدمة وواجب الشرع.

وفي ختام التصريح ، دعا بن فويز الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة .

// انتهى //

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