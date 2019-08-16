حج / وزارة الحج والعمرة تقيم الحفل التكريمي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج لعام 1440ه



جدة 14 ذو الحجة 1440هـ الموافق 15 أغسطس 2019 واس

أقامت وزارة الحج والعمرة اليوم الحفل التكريمي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج وضيوف ندوة الحج الكبرى لعام 1440ه وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة .

ورفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في كلمة ألقاها خلال الحفل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على نجاح موسم الحج لهذا العام ولحجاج بيت الحرام بعد أن منّ الله عليهم بإتمام نسكهم في يسر وسهولة.‏

وأبرز معاليه جهود الوزارة في التسهيل على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في الاستعداد لموسم الحج المقبل -بمشيئة الله- فيما ستبدأ مهمة الاستعداد لموسم العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين على راحة ورضى حجاج بيت الله وقاصدي الحرمين الشريفين وتقديم أرقى الخدمات لهم بكل جودة وكفاءة وإتقان .

عقب ذلك ألقى معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدالناصر أبو البصل كلمة رؤساء مكاتب شؤون الحجاج ثمنوا خلالها ما تبذله المملكة العربية

وأبدوا استحسانهم لما رأوه من مشروعات وأعمالٍ جليلة وخطط تنفيذية سهلت على الحجاج أداء مناسكهم وتنقلاتهم خلال أداء مناسك الحج.

تلى ذلك عرض مرئي عن البعثات واستقبال الحجاج، وعرض آخر يبرز استعدادات الوزارة وتجهيزاتها كل عام لخدمة ضيوف الرحمن.

ثم تناول الدكتور رجب سوما من دولة كوسوفا في كلمة له دور المملكة ممثلة في وزارة الحج والعمرة في توظيفها التقنية في مختلف أعمال الحج التي لمسها الحجاج باختلاف جنسياتهم والبلدان القادمين منها.

وكرم معاليه في ختام الحفل عددًا من الجهات المشاركة في موسم حج هذا العام.

//انتهى//

23:42ت م

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جدة 14 ذو الحجة 1440هـ الموافق 15 أغسطس 2019 واسأقامت وزارة الحج والعمرة اليوم الحفل التكريمي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج وضيوف ندوة الحج الكبرى لعام 1440ه وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة .ورفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في كلمة ألقاها خلال الحفل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على نجاح موسم الحج لهذا العام ولحجاج بيت الحرام بعد أن منّ الله عليهم بإتمام نسكهم في يسر وسهولة.‏وأبرز معاليه جهود الوزارة في التسهيل على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في الاستعداد لموسم الحج المقبل -بمشيئة الله- فيما ستبدأ مهمة الاستعداد لموسم العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين على راحة ورضى حجاج بيت الله وقاصدي الحرمين الشريفين وتقديم أرقى الخدمات لهم بكل جودة وكفاءة وإتقان .عقب ذلك ألقى معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدالناصر أبو البصل كلمة رؤساء مكاتب شؤون الحجاج ثمنوا خلالها ما تبذله المملكة العربية السعودية من خدمات لحجاج بيت الله الحرام التي كان لها بالغ الأثر في إنجاح موسم هذا العام، داعين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة .وأبدوا استحسانهم لما رأوه من مشروعات وأعمالٍ جليلة وخطط تنفيذية سهلت على الحجاج أداء مناسكهم وتنقلاتهم خلال أداء مناسك الحج.تلى ذلك عرض مرئي عن البعثات واستقبال الحجاج، وعرض آخر يبرز استعدادات الوزارة وتجهيزاتها كل عام لخدمة ضيوف الرحمن.ثم تناول الدكتور رجب سوما من دولة كوسوفا في كلمة له دور المملكة ممثلة في وزارة الحج والعمرة في توظيفها التقنية في مختلف أعمال الحج التي لمسها الحجاج باختلاف جنسياتهم والبلدان القادمين منها.وكرم معاليه في ختام الحفل عددًا من الجهات المشاركة في موسم حج هذا العام.//انتهى//23:42ت م0121

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