

جدة 14 ذو الحجة 1440هـ الموافق 15 أغسطس 2019م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن شكره وتقديره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

// انتهى //

22:59ت م

0119



جدة 14 ذو الحجة 1440هـ الموافق 15 أغسطس 2019م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.وعبر سمو ولي العهد، عن شكره وتقديره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.// انتهى //22:59ت م0119

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.