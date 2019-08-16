السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب



جدة 14 ذو الحجة 1440هـ الموافق 15 أغسطس 2019م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين جلالته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

// انتهى //

22:56ت م

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