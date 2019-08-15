السعودية | الصحة تكشف عن الإجراءات التي أسهمت في عدم تسجيل حالات كورونا بموسم الحج

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:29 صباحًا, 16 أغسطس 2019 م المناطق- واس كشفت وزارة الصحة عن الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا خلال موسم الحج التي أسهمت – بفضل الله تعالى – في عدم تسجيل أي حالة خلال موسم حج هذا العام 1440 .

وبينت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة ، حدّت من تواجد الإبل في مناطق الحج لأي غرض كان ، وتم تخصيص مسالخ محددة للإبل ، وبالرغم من ذلك ” تم الاستعاضة عن الإبل في النسك و الأضحية في مناطق الحج بالأصناف الأخرى من الماشية بعد صدور فتوى بذلك”.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت عمليات تدريب مكثف في المنشآت الصحية في مناطق الحج على رصد و عزل الأمراض التنفسية الشبيهة بكورونا ، بالإضافة إلى الاستعداد الجيد لنقل الحالات عند تسجيلها إلى خارج مناطق الحج حال اكتشافها، مع أنها لم تسجل أي حالة ولله الحمد .

وأشارت إلى المختبرات الموسمية لتشخيص كورونا بتقنية البلمرة الجزئية في المشاعر المقدسة التي تقوم بجهودها بشأن ذلك، مؤكدة أنه وبفضل الله لم ترصد أي حالة كورونا بين الحجاج أثناء وبعد الحج على الإطلاق.

وكانت الصحة قد أعلنت عن نجاح خطط الحج الصحية لعام 1440هـ، وخلوه من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة .

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