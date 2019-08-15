السعودية | “مرور جدة”يلقي القبض على قائد شاحنة قاد عكس إتجاه السير

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الخليج 365 - الرياض- المناطق _ جدة أعلن مرور محافظة جدة اليوم الخميس، القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس إتجاه السير. وأكد مرور جدة، في بيان صادر عنه اليوم، أنه سيتم إحالة قائد الشاحنة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements

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