السعودية | الهلال الأحمر يباشر حادث سير بشرق الرياض وينقل ١٢ حالة بينها أربع حالات حرجة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يباشر حادث سير بشرق الرياض وينقل ١٢ حالة بينها أربع حالات حرجة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض
نقلت الفرق الإسعافية أحدى عشر حالة بينها أربع حالات حرجة جراء حادث تصادم وقع في حي السلي شرق الرياض من أصل أثنى عشر حالة بمشاركة أكثر من ثلاثة عشر فرقة إسعافية وعنايات وقيادة صباح يوم الخميس.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغ من أحد المواطنين بوجود حادث سير نتجه عنه عشر إصابات وحالة وفاة وتم توجيه الفرق التدخل السريع والأسعافيه والعنيات بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع حيث وصلت أول فرقه خلال خمسة عشر دقيقه من ورود البلاغ.
وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم حيث تم نقل جميع المصابين منهم أربع حالات حرجة وسبع حالات متوسطه لعدة مستشفيات على حسب الحالة وهي مدنية الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ومستشفى الإيمان ومدنية الملك سعود الطبية ومستشفى عبدالرحمن الفيصل والملك سلمان.
وأكد الجلاجل أن الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج لم تتأثر وأن جميع المراكز الإسعافية بمنطقة الرياض مزوده ومجهزه بفرق إسعافيه عاليه المستوى بالإضافة إستعداد الفرق خلال إجازة عيد الأضحى المباركة.
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