إشادة بجهود "الأرصاد السعودية" في موسم الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس الاتحاد الإقليمي لآسيا التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالجهود الكبيرة والإنجازات الاستثنائية التي حققتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج.

وقال إن ما قدمته الهيئة من خدمات جليلة، وتوقعات دقيقة بعدة لغات، ساهمت في حماية ملايين الأرواح وصون الممتلكات، وكانت ضمن منظومة الجهات الحكومية التي عملت على إنجاح حج هذا العام.

ونوه بأن هذا النجاح يعكس قدرة الكفاءات البشرية، ونجاعة التقنيات وأساليب العمل التي تطبقها الهيئة، والتي تُعد من الأعضاء الفاعلين في الاتحاد الإقليمي الثاني "آسيا" التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومن أبرز الجهات الإقليمية المعنية بالطقس والبيئة والمناخ في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أعلنت عن نجاح أعمالها وبرامجها وخططها المنفذة لموسم الحج هذا العام، حيث بثت 600 نشرة جوية على المشاعر المقدسة، ونفذت 766 جولة تفتيشية، للتأكد من الالتزام البيئي في موسم الحج، وقد حققت جميع التوقعات المعنية بطقس المشاعر نجاحها ودقتها.