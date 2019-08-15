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2019-08-16 السر الخفي فيلم يحكي جهود رجال الأمن في خدمة الحجاج متابعات الخليج 365 - الرياض نشر الأمن العام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر” رصد من خلاله جهود رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن. Advertisements وعلق الأمن العام على المقطع بقوله “السر الخفي .. فيلم يحكي عن جانب من مجهودات رجال الأمن العام في إدارة وتنظيم المشاة والحشود في حج 1440 هـ”.









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