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المرور يطيح بقائد مركبة عكس السير بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أطاح المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، بقائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير في جدة.
وأوضح المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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