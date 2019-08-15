المرور يطيح بقائد مركبة عكس السير بجدة

2019-08-16

متابعات الخليج 365 - جدة

أطاح المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، بقائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير في جدة.

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وأوضح المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.