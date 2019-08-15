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2019-08-16 صور.. وفاة مواطن داخل بئر بقرية المحتجبة في المدينة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة انتشلت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة جثمان شاب عشريني سقط في بئر بقرية المحتجبة. وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عميد خالد مبارك الجهني: “تبلغنا عند الساعة ١٨:٤٨ من هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١٢/١٤ عن سقوط شاب داخل بئر بقرية المحتجبة ١٢٠ كم شمال شرق محافظة المهد تم توجيه فرق الدفاع المدني إلى الموقع حيث اتضح سقوط شاب عشريني سعودي الجنسية داخل بئر طوي بقطر ٢.٥ م وعمق ١١ م والمياه بارتفاع ٤ أمتار تم انتشاله من داخل البئر متوفياً نسأل الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. Advertisements وأضاف الجهني أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.









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