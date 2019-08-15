بنتن: نستعد لموسم الحج القادم ونحن مسرورون وفرحون ببهجة الحجاج

2019-08-15

متابعات الخليج 365 - جدة

أقامت وزارة الحج والعمرة الحفل السنوي التكريمي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج، وضيوف ندوة الحج الكبرى في دورتها الـ٤٤ لعام 1440، برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وبحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مكاتب شؤون الحج، وذلك في القاعة الكبرى بفندق هيلتون جدة.

وقال معالي وزير الحج والعمرة: إن هدف وزارة الحج والعمرة تنفيذ خطة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات وتحسين تجربتهم وإثرائها، واليوم نعمل ونستعد لموسم الحج القادم، ونحن مسرورون وفرحون ببهجة الحجاج وأن نعيش معهم وبينهم ونكون في خدمتهم.

وأضاف معاليه أن مسؤولي الوزارة وشركاء النجاح في منظومة خدمات الحجاج تواجدوا في بلدان الحجاج لتنظيم التأشيرات، وفي المنافذ وفي استقبالهم في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، حرصاً منا أن نكون مع الحاج في كل محطات رحلته لأداء ركن الإسلام الخامس.

وأكد معاليه حرص الوزارة على تعزيز الإيجابيات، وتلافي الملاحظات، وأضاف قائلاً: نعتني بكل خطوة في طريق الحاج، من نقل وسكن وإنهاء إجراءات وتسهيل الخدمات وحساب كل زمن وخطوة لابتكار مزيد من المبادرات بهدف تطوير الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر، والعمل على توفير رقابة ومتابعة لحظية حتى نحقق أعلى معايير الجودة.

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وأكد بنتن حرص المملكة على تطوير الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، لاسيما أنها أوجدت برنامجاً خاصاً بخدمة ضيوف الرحمن، ضمن برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة، لتستمر خدمة ضيوف الرحمن بمستويات عالية، خلال خطة تشارك فيها الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج ومعتمري وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

عقب ذلك ألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمملكة الأردن، معالي الدكتور عبدالناصر أبو البصل كلمة رؤساء مكاتب شؤون الحجاج، قدم فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام، بفضل الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف معاليه” لمست وزملائي في بعثات الحج حسن التخطيط ودقة التنظيم من قبل وزارة الحج والعمرة وكل الأعمال والجهود في خدمة ضيوف الرحمن تدل على تعظيم البلد الحرام”.

وأشار إلى أن الخدمات والمشاريع والمبادرات التي نفذت هذا العام ساهمت بشكل كبير في تيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

ثم ألقى الدكتور رجب سوما من دولة كوسوفا، كلمة ضيوف ندوة الحج الكبرى، قدم فيها شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمونه من خدمات في سبيل راحة ضيوف الرحمن.

وقال إن حج هذا العام شهد مشاريع عملاقة ومبادرات مباركة كانت عونا للمسلمين في أداء نسكهم بكل أمن وطمأنينة.

إثر ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئياً بعنوان “المهمة مستمرة”، تلا ذلك تكريم شركاء النجاح، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.