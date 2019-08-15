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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب

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2019-08-15

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب

متابعات الخليج 365 - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين جلالته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.





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