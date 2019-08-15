إعادة فتح طريق الهدا بالطائف في الاتجاهين

2019-08-15

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، عن فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه مساء اليوم احترازيًا.

يُذكر أنه قد تم إغلاق الطريق على خلفية الأمطار الغزيرة التي هطلت على الطائف اليوم الخميس.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات الطائف غداً الجمعة.

وتوقعت الهيئة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى جدة.

ولم تستبعد الهيئة تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.