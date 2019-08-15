الان تتابع شاهد ..مصرع شخص سقط في بئر بعمق 11 مترا بالمهد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة -الخليج 365 -عبدالله العازمي باشرت الجهات الأمنية والإسعافية حادث سقوط شخص عشريني داخل بئر بقرية في محافظة المهد، وتم إخراج جثته. وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، إنه ورد بلاغ اليوم عن سقوط شاب داخل بئر بقرية المحتجبة 120 كم شمال شرق محافظة المهد وتم توجيه فرق الدفاع المدني إلى الموقع، حيث اتضح سقوط شاب عشريني سعودي الجنسية داخل بئر طوي بقطر 2.5 م وعمق 11 م والمياه بارتفاع 4 أمتار تم انتشاله من داخل البئر متوفى وسلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

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