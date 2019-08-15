الان تتابع ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:08 م, 15 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين جلالته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

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