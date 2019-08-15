شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغطية إعلامية مميزة.. وزارة الحج تُكرِّم "الخليج 365" والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كرَّمت وزارة الحج والعمرة اليوم (الخميس)، مؤسسة "الخليج 365" للصحافة والنشر، نظراً لجهود الصحيفة في التغطية الإعلامية المهنية والمميزة لموسم حج هذا العام 1440هـ. كرَّمت وزارة الحج والعمرة اليوم (الخميس)، مؤسسة "الخليج 365" للصحافة والنشر، نظراً لجهود الصحيفة في التغطية الإعلامية المهنية والمميزة لموسم حج هذا العام 1440هـ. وسلَّم وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن، درع التكريم لمدير تحرير قطاع النشر الإلكتروني بالمؤسسة الزميل خالد صايم الدهر، وذلك خلال حفل تكريم رؤساء مكاتب شؤون الحج وضيوف ندوة الحج الكبرى والجهات الإعلامية. وقالت الوزارة في تكريم "الخليج 365": «يسر وزارة الحج والعمرة أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير نظير جهودكم المتميزة والمُخلصة في إنجاح موسم حج 1440هـ.. سائلين المولى التوفيق والسداد لكم». يُذكر أن بعثة "الخليج 365" الإعلامية باشرت عملها في المشاعر المقدسة منذ الخميس الماضي، بفريق عمل متكامل من محررين ومصوريين وفنيين، في إطار حرص الصحيفة على رصد الحدث أولاً بأول، واطلاع القارئ على تفاصيل الرحلة الروحانية لضيوف الرحمن لحظة بلحظة، بالكلمة والصورة، ورصد انطباعاتهم عن الخدمات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تغطية إعلامية مميزة.. وزارة الحج تُكرِّم "الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.