شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من محمد السادس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.
وعبر ولي العهد، عن شكره وتقديره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
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