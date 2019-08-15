شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم يُصيب 11 شخصاً شرقي الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

نقلت الفرق الإسعافية بالرياض اليوم (الخميس)، 11 حالة بينها 4 حالات حرجة، إثر تصادم وقع في حي السلي شرقي الرياض، بمشاركة أكثر من 13 فرقة إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوجود حادث سير نتج عنه 10 إصابات وحالة وفاة.

وأضاف: «تم توجيه فرق التدخل السريع والفرق الإسعافية بالإضافة للقيادات الميدانية إلى الموقع، حيث وصلت أول فرقه خلال 15 دقيقة من استلام البلاغ، واتضح وجود 4 حالات حرجة و7 حالات متوسطة».

وأشار الجلاجل إلى أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث ونقلهم لعدة مستشفيات حسب طبيعة الحالة، ومن بين المستشفيات مدنية الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، ومستشفى الإيمان، ومدنية الملك سعود الطبية، ومستشفى عبدالرحمن الفيصل، والملك سلمان.