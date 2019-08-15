شكرا لقرائتكم خبر عن حاجة تضع 4 توائم في مستشفى الولادة بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة حالة ولادة نادرة لـ4 توائم خلال موسم الحج، لحاجة سورية تبلغ من العمر 23 عاماً, بعدما فاجأتها آلام المخاض عن حمل استمر 34 أسبوعاً فقط, وهي في الحمل الثاني لها بعد 5 سنوات.

واستدعت حالة الأم إجراء عملية قيصرية عاجلة قام بها طاقم طبي متخصص، أسفرت عن ولادة اثنين من الذكور واثنتين من الإناث.

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ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة وهم في حالة مستقرة، ليتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس، حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح ما بين 1300 و1800 جراماً.

وبيَّنت «الصحة» أن من بين التوائم اثنين في حالة مستقرة، واثنين لديهما قصور بسيط في التنفس، وهم الآن تحت المتابعة والعلاج على أجهزة الأكسجين مع تغذية وريدية، مؤكدة أن صحتهم في تحسن.

من جانبه، رفع والد المواليد الأربعة شكره وتقديره على ما تلقاه من استجابة سريعة للحالة والرعاية الطبية لمواليده الأربعة وزوجته، شاكراً جهود الفريق الطبي المشرف على الحالة، والإدارة، وجميع العاملين في المستشفى.