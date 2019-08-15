شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: بدء استقبال الاعتراضات على مبلغ الدعم للدفعة 21 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن برنامج «حساب المواطن» اليوم (الخميس)، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 21. أعلن برنامج «حساب المواطن» اليوم (الخميس)، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 21. وأوضح «حساب المواطن» عبر «تويتر»، أن ذلك سيتم من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي (ca.gov.sa).



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