ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.وعبر ولي العهد، عن شكره وتقديره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
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