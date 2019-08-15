محمد بن مسعود - الدمام - تُوفِّيت حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني، الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي ، أمس الخميس 14 من ذي الحجة 1440هـ ، في مدينة لندن. "الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي والمواساة للشيخ "شافي" وأبنائه ولذوي الفقيدة، وتسأل الله أن يتغمَّدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان. 16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 12:04 AM Advertisements وفاة حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني وفاة حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني تُوفِّيت حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني، الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي ، أمس الخميس 14 من ذي الحجة 1440هـ ، في مدينة لندن. "الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي والمواساة للشيخ "شافي" وأبنائه ولذوي الفقيدة، وتسأل الله أن يتغمَّدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان. الكلمات المفتاحية ، وفاة حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.