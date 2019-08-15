محمد بن مسعود - الدمام - استلام الخطابات والمباشرة ابتداءً من الأحد المقبل اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات. وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ /١٤٤٠هـ. Advertisements 16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 12:04 AM استلام الخطابات والمباشرة ابتداءً من الأحد المقبل بالأسماء.. "تعليم صبيا" يعيد توجيه 104 معلمين ومعلمات بالأسماء.. "تعليم صبيا" يعيد توجيه 104 معلمين ومعلمات اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات. وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ /١٤٤٠هـ. الكلمات المفتاحية ، بالأسماء.. "تعليم صبيا" يعيد توجيه 104 معلمين ومعلمات ،

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