- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.
ونوّه الدكتور "السديري" بالمتابعة والإشراف المباشر من القيادة الرشيدة لرعاية شؤون الحجاج وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير الجهات كافة لخدمتهم وتسهيل أداء نسكهم.
وأكد وكيل إمارة الرياض أن هذا النهج المبارك يأتي متواصلاً مع ما سار عليه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبناؤه الملوك من بعده - رحمهم الله - إلى هذا العهد الزاهر.
وفي ختام التصريح، دعا الدكتور السديري، الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، ويديم عز قيادتها ذخراً للإسلام والمسلمين.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 11:39 PM
نوه بالمتابعة والإشراف المباشر لرعاية الحجاج وتسهيل أداء نسكهم
رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.
ونوّه الدكتور "السديري" بالمتابعة والإشراف المباشر من القيادة الرشيدة لرعاية شؤون الحجاج وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير الجهات كافة لخدمتهم وتسهيل أداء نسكهم.
وأكد وكيل إمارة الرياض أن هذا النهج المبارك يأتي متواصلاً مع ما سار عليه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبناؤه الملوك من بعده - رحمهم الله - إلى هذا العهد الزاهر.
وفي ختام التصريح، دعا الدكتور السديري، الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، ويديم عز قيادتها ذخراً للإسلام والمسلمين.
، وكيل إمارة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل إمارة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.