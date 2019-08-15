، "ترابط" و"أرامكو" تقدمان هدايا عيد الأضحى لمرضى التخصصي ،

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قدمت ترابط الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع أرامكو السعودية ممثلة بإدارة الشؤون الحكومية مجموعة من الهدايا خلال زيارة مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ومثَّل أرامكو السعودية خلال الزيارة مدير الشؤون الحكومية بالشركة جمال خليفة الخضير وممثل الشؤون الحكومية بالشركة حمد يوسف العبدالواحد، وشارك بالزيارة عدد من وجهاء وأعضاء ترابط بالمنطقة الشرقية.
وقام الوفد بزيارة ٣٥ مريضاً من الكبار والأطفال المنومين، تم خلالها توزيع هدايا العيد للمرضى ومرافقيهم.
بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة في ترابط زيد العيسى، بأن ترابط دأبت على القيام بزيارات المرضى للرفع من معنوياتهم، مشيراً إلى أن سياسات الجمعية تقضي بالدعم المعنوي للمريض والاستفادة من المناسبات الدينية، حيث يعد عيد الأضحى المبارك فرصة مواتية لتقديم واجب المعايدة للمرضى ومرافقيهم.
ومن جانبه، أوضح الأمين العام المدير التنفيذي ناصر بن أحمد الزاهد بأن ترابط مع شريكها الإستراتيجي أرامكو السعودية، قامت بترتيب الزيارة مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، مضيفاً بأن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يعد من المستشفيات المهمة في المنطقة الشرقية وأحد المستشفيات المرجعية التي تقوم ترابط برفد مرضاها بالخدمات الأساسية للجمعية.
وقدم "الزاهد تقديره لإدارة العلاقات بالمستشفى على تسهيل الزيارة.
وفي السياق ذاته، بيَّن "الزاهد" بأن ترابط تعمل على خطتها الإستراتيجية ٢٠٢٠ في التوسع والربط الإلكتروني، بحيث تقدم الخدمات في كافة مدن المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن الجهود حثيثة لتدشين الخدمات الإلكترونية في محافظة الأحساء مطلع العام الجديد، كاشفاً عن خدمة أكثر من ١٤ ألف مستفيد خلال الأعوام الماضية.
"ترابط" و"أرامكو" تقدمان هدايا عيد الأضحى لمرضى التخصصيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-15
قدمت ترابط الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع أرامكو السعودية ممثلة بإدارة الشؤون الحكومية مجموعة من الهدايا خلال زيارة مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ومثَّل أرامكو السعودية خلال الزيارة مدير الشؤون الحكومية بالشركة جمال خليفة الخضير وممثل الشؤون الحكومية بالشركة حمد يوسف العبدالواحد، وشارك بالزيارة عدد من وجهاء وأعضاء ترابط بالمنطقة الشرقية.
وقام الوفد بزيارة ٣٥ مريضاً من الكبار والأطفال المنومين، تم خلالها توزيع هدايا العيد للمرضى ومرافقيهم.
بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة في ترابط زيد العيسى، بأن ترابط دأبت على القيام بزيارات المرضى للرفع من معنوياتهم، مشيراً إلى أن سياسات الجمعية تقضي بالدعم المعنوي للمريض والاستفادة من المناسبات الدينية، حيث يعد عيد الأضحى المبارك فرصة مواتية لتقديم واجب المعايدة للمرضى ومرافقيهم.
ومن جانبه، أوضح الأمين العام المدير التنفيذي ناصر بن أحمد الزاهد بأن ترابط مع شريكها الإستراتيجي أرامكو السعودية، قامت بترتيب الزيارة مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، مضيفاً بأن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يعد من المستشفيات المهمة في المنطقة الشرقية وأحد المستشفيات المرجعية التي تقوم ترابط برفد مرضاها بالخدمات الأساسية للجمعية.
وقدم "الزاهد تقديره لإدارة العلاقات بالمستشفى على تسهيل الزيارة.
وفي السياق ذاته، بيَّن "الزاهد" بأن ترابط تعمل على خطتها الإستراتيجية ٢٠٢٠ في التوسع والربط الإلكتروني، بحيث تقدم الخدمات في كافة مدن المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن الجهود حثيثة لتدشين الخدمات الإلكترونية في محافظة الأحساء مطلع العام الجديد، كاشفاً عن خدمة أكثر من ١٤ ألف مستفيد خلال الأعوام الماضية.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
10:48 PM
"الزاهد" يكشف عن خدمة أكثر من 14 ألف مستفيد خلال الأعوام الماضية
قدمت ترابط الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع أرامكو السعودية ممثلة بإدارة الشؤون الحكومية مجموعة من الهدايا خلال زيارة مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ومثَّل أرامكو السعودية خلال الزيارة مدير الشؤون الحكومية بالشركة جمال خليفة الخضير وممثل الشؤون الحكومية بالشركة حمد يوسف العبدالواحد، وشارك بالزيارة عدد من وجهاء وأعضاء ترابط بالمنطقة الشرقية.
وقام الوفد بزيارة ٣٥ مريضاً من الكبار والأطفال المنومين، تم خلالها توزيع هدايا العيد للمرضى ومرافقيهم.
بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة في ترابط زيد العيسى، بأن ترابط دأبت على القيام بزيارات المرضى للرفع من معنوياتهم، مشيراً إلى أن سياسات الجمعية تقضي بالدعم المعنوي للمريض والاستفادة من المناسبات الدينية، حيث يعد عيد الأضحى المبارك فرصة مواتية لتقديم واجب المعايدة للمرضى ومرافقيهم.
ومن جانبه، أوضح الأمين العام المدير التنفيذي ناصر بن أحمد الزاهد بأن ترابط مع شريكها الإستراتيجي أرامكو السعودية، قامت بترتيب الزيارة مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، مضيفاً بأن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يعد من المستشفيات المهمة في المنطقة الشرقية وأحد المستشفيات المرجعية التي تقوم ترابط برفد مرضاها بالخدمات الأساسية للجمعية.
وقدم "الزاهد تقديره لإدارة العلاقات بالمستشفى على تسهيل الزيارة.
وفي السياق ذاته، بيَّن "الزاهد" بأن ترابط تعمل على خطتها الإستراتيجية ٢٠٢٠ في التوسع والربط الإلكتروني، بحيث تقدم الخدمات في كافة مدن المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن الجهود حثيثة لتدشين الخدمات الإلكترونية في محافظة الأحساء مطلع العام الجديد، كاشفاً عن خدمة أكثر من ١٤ ألف مستفيد خلال الأعوام الماضية.
، "ترابط" و"أرامكو" تقدمان هدايا عيد الأضحى لمرضى التخصصي ،
المصدر : الخليج 365
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