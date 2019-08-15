أول رد عسكري عنيف من الانتقالي الجنوبي على بيان المقاومة المسلحة ضد المليشيات في عدن

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عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت قوة تابعة للحزام الأمني، بقيادة أبو سام عصر اليوم الخميس، منزل العميد مهران القباطي وقامت بإطلاق الرصاص على نوافذ المنزل وسرقة محتوياته وترويع أهله الذي لايسكنه سوى الاطفال والنساء فقط.
وأوضح مصدر مقرب من العميد القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية، أن قوات الحزام الامني قامت باقتحام منزله عقب محاصرتها للبيت منذ أيام وقطعها للمياه عن المنزل.
وأشار المصدر الى أن المنزل لا يتواجد فيه الا الاطفال والنساء، وقامت القوة بالاعتداء على زوجات مهران الذي رفضن اقتحام المنزل.
وناشدت أسرة العميد القباطي رئيس الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر الى إنقاذهم من الإعتداء الغاشم والإنتهاكات التي تتعرض لها من قبل قوى لا تحترم حرمات المنازل .
وتشن قوات الحزام الأمني حملة نهب واعتقالات ومداهمات واسعة النطاق لمنازل مسؤولي الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن.
ياتي ذلك بعد ان اعلنت مقاومة عدن، اليوم الخميس 15 اغسطس/آب، أول تحرك لوقف مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ عند حدها.
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