شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ لناطق الحوثيين في السعودية .. وإعلان رسمي يكشف تفاصيل الزيارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة اليمن الفضائية التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، عن تصريح مرتقب سيبث خلال الساعات القادمة للمتحدث العسكري بإسم ميليشيا الحوثي. وقالت قناة اليمن عبر حسابها في تويتر،أن المتحدث العسكري بإسم ميليشيا الحوثي العميد يحيى سريع، زار مقاتلي الميليشيا في الحدود السعودية وتحديداً بالخوبة: “ترقبوا خلال الساعات القادمة تصريحا هاما للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة (الحوثية) من مشارف مدينة الخوبة السعودية بمنطقة جيزان أثناء زيارته العيدية لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الحدود”.

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