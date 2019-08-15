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الرئيس عباس يهنئ الملك سلمان بنجاح موسم الحج

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هنأ الرئيس  محمود عباس ، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام 1440 هجري.

وتقدم الرئيس من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير بأحر التهاني القلبية بنجاح موسم الحج، وتمنى للمملكة العربية مزيدا من التقدم والازدهار.

وأعرب عن تقديره الكبير للجهود القيمة والمخلصة والمتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على  تذليل كل الصعوبات أمامهم وتوسعة المسجد الحرام وإنشاء مراكز جديدة لخدمة الحجيج، وتوفير سبل الراحة والعناية الصحية الفائقة لهم.

ووفق وفا، ثمن الرئيس، مكرمة خادم الحرمين واستضافته أسر الشهداء، وتعليماته لكافة السلطات المختصة في المملكة الشقيقة بتذليل كافة الصعوبات لضمان سفرهم وأدائهم مناسك الحج بكل طمأنينة وأمان.

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