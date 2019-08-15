“الغذاء والدواء” تقدم نصائح للاستفادة المثلى من واقيات الشمس

تعد واقيات الشمس ضرورية للحماية من أشعة الشمس الضارة، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتي قد تسبب اسمراراً وحروقاً للجلد وسرطان الجلد وتجاعيد الوجه في سن مبكر. ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء معلومات للاستفادة من واقيات الشمس والتي تبلغ ذروة أشعتها بين 10 صباحاً و2 ظهراً. وذكرت الهيئة أنه لاختيار الواقي الأفضل يجب أن يكون ذا نطاق واسع أي أنه يحمي من الأشعة فوق البنفسجسة (أ،ب)، وأن يكون عامل الحماية من الشمس 15 أو أكثر.

وأوضحت أن واقيات الشمس لا تحمي أكثر من ساعتين، كما أنها لا توفر حماية فورية حيثُ ينصح باستخدامها قبل التعرض للشمس بربع ساعة، وليست ضد الماء أو التعرق ولا تحجب أشعة الشمس. ونوهت الغذاء والدواء بأن الأشعة الناتجة عن أجهزة التسمير الاصطناعي تسبب الضرر ذاته الذي تسببه أشعة الشمس، إلا إذا كانت لغرض طبي.