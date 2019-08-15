شهدت منطقة جازان، جريمة قتل مروعة، أسفرت عن مقتل مواطن امام منزله في جبال الحشر، جراء إصابته بأعيرة نارية أطلقها مواطن آخر قدم لتصفية خلاف معه. ووفقا لموقع ” سبق ” فقد أودع جثمان المجني عليه ثلاجة الأموات، وأصيب الجاني أيضاً بعيارات نارية ونُقِل لمستشفى الملك فهد بجازان.

وكشفت مصادر أن الجاني تم نقله تحت حراسة مشددة إلى مستشفى الملك فهد؛ جراء إصابته التي يعتقد أنه أصاب نفسه بها، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في كل ملابسات الحادث الإجرامي.

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كانت هذه تفاصيل خبر تصفية خلاف ينتهي بمقتل مواطن أمام منزله بجبال الحشر.. والتحفظ على الجاني مصابا بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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