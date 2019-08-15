غادرت إلى المملكة، اليوم (الخميس)، العائلة السعودية التي واجهتها قبل أيام مشكلة مع شركة سياحية في جورجيا، وأُشيع تعرض أفرادها للاحتجاز بسبب الخلاف مع الشركة.
وأكد السفير السعودي لدى جورجيا عبد الله المطيري إنهاء إجراءات سفر العائلة إلى المملكة من مطار مدينة باتومي بعد التوصل إلى حل للمشكلة إثر تدخل السفارة السعودية. وكانت شائعات قد نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام حول احتجاز السلطات الجورجية لأفراد العائلة، وهو ما نفاه السفير السعودي، وأوضح أن الأمر متصل بخلاف حول مبالغ نقدية مع أحد المكاتب السياحية.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء مشكلة العائلة السعودية التي أُشيع تعرضها للاحتجاز في جورجيا.. والسفير يُؤكد مغادرتها إلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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