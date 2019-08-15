حالة نادرة.. حاجة سورية تضع 4 توائم بمكة المكرمة

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة، حالة ولادة نادرة لـ4 توائم بموسم الحج هذا العام، لحاجة سورية تبلغ من العمر 23 عامًا، بعدما فاجأتها آلام المخاض عن حمل استمر 34 أسبوعًا فقط، وهي في الحمل الثاني لها بعد 5 سنوات.

وقام فريق طبي متخصص بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة، بإجراء عملية قيصرية للأم، وأسفرت العملية عن ولادة اثنين من الذكور واثنتين من الإناث.

ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة بحالة مستقرة؛ ليتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس؛ حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح ما بين 1300 و1800 جرام.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة أن التوائم، اثنان منهم بحالة مستقرة وجيدة واثنان لديهما قصور بسيط في التنفس، وهما الآن تحت المتابعة والعلاج على أجهزة الأكسجين مع تغذية وريدية وصحتهما في تحسن.

بدوره، رفع والد المواليد الأربعة شكره وتقديره على ما تلقاه من استجابة سريعة للحالة والرعاية الطبية لمواليده الأربعة وزوجته، شاكرًا جهود الفريق الطبي المشرف على الحالة والإدارة وجميع العاملين في المستشفى.